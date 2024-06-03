Фицо может обратиться к словакам перед выборами в Европарламент

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который после пережитого покушения находится на домашнем лечении, может в ближайшее время записать обращение к гражданам накануне выборов в Европейский парламент.

Такую информацию распространил телеканал TV Markiza, передает "Европейская правда".

На брифинге министр обороны Словакии и вице-премьер Роберт Калиняк выразил надежду, что Фицо вскоре будет стоять рядом с ним на пресс-конференции.

Но в ближайшее время ожидается, что словацкий премьер-министр поддержит свою партию Smer-SD в обращении в соцсетях перед евровыборами.

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Это может произойти самое позднее в среду, 5 июня, потому что со следующего дня в Словакии вводят запрет на агитацию.

Напомним, покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

На прошлой неделе Фицо перевели на домашнее лечение, где у него начнется реабилитация.

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