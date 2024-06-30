В правительстве Фицо анонсировали его возвращение к работе после покушения

Вице-премьер-министр и министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что глава правительства Роберт Фицо, вероятно, в ближайшее время вернется к работе после пережитого в мае покушения.

Об этом он сказал в эфире словацкого телевидения в воскресенье, 30 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Aktuality.

По словам Калиняка, Фицо "постепенно приближается" к тому, чтобы быть в состоянии выполнять работу премьер-министра в полном объеме. Среди прочего, тот участвовал в подготовке к саммиту ЕС.

"Нельзя сказать, что все идет по плану", – предостерег Калиняк, уточнив, что покушение повлияло на функционирование опорно-двигательного аппарата премьера.

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В ближайшие несколько дней, по словам Калиняка, премьер-министр Словакии должен выступить перед общественностью, но неизвестно, лично ли, или же через социальные сети – как это уже было в начале июня.

Напомним, покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Первое время после инцидента были сомнения, выживет ли раненый премьер.

Нападавшим оказался 71-летний Юрай Цинтула. На допросе он утверждал, что хотел не убить Фицо, а только "навредить здоровью", чтобы он не смог дальше проводить политику, с которой Цинтула не согласен, в том числе и в вопросе российско-украинской войны.

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