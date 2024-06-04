У Туреччині розбився військовий навчальний літак: двоє пілотів загинули
Фото
Новини — Вівторок, 4 червня 2024, 11:31 —
Новини — Вівторок, 4 червня 2024, 11:31 —
У турецькій провінції Кайсері розбився військовий навчально-тренувальний літак, внаслідок чого загинули двоє пілотів.
Як пише "Європейська правда", про це інформує Anadolu з посиланням на заяву Міністерства оборони Туреччини.
Згідно з повідомленням відомства, літак SF-260D вилетів з авіабази в Кайсері з двома пілотами на борту для навчань та розбився з невідомої причини.
На місце катастрофи прибули рятувальники, які встановили, що обидва пілоти загинули, додали в міністерстві.
Реклама:
Днями у Португалії під час авіашоу на базі Повітряних сил два літаки зіткнулися у повітрі, внаслідок чого пілот з Іспанії загинув.
У США наприкінці травня розбився винищувач F-35, а у Британії під час меморіального польоту впав літак Spitfire.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: