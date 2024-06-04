У Туреччині розбився військовий навчальний літак: двоє пілотів загинули

У турецькій провінції Кайсері розбився військовий навчально-тренувальний літак, внаслідок чого загинули двоє пілотів.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Anadolu з посиланням на заяву Міністерства оборони Туреччини.

Згідно з повідомленням відомства, літак SF-260D вилетів з авіабази в Кайсері з двома пілотами на борту для навчань та розбився з невідомої причини.

Anadolu

Anadolu

На місце катастрофи прибули рятувальники, які встановили, що обидва пілоти загинули, додали в міністерстві.

Реклама:

Днями у Португалії під час авіашоу на базі Повітряних сил два літаки зіткнулися у повітрі, внаслідок чого пілот з Іспанії загинув.

У США наприкінці травня розбився винищувач F-35, а у Британії під час меморіального польоту впав літак Spitfire.