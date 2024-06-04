В Турции разбился военный учебный самолет: двое пилотов погибли

В турецкой провинции Кайсери разбился военный учебно-тренировочный самолет, в результате чего погибли двое пилотов.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Anadolu со ссылкой на заявление Министерства обороны Турции.

Согласно сообщению ведомства, самолет SF-260D вылетел с авиабазы в Кайсери с двумя пилотами на борту для учений и разбился по неизвестной причине.

Anadolu

Anadolu

На место катастрофы прибыли спасатели, которые установили, что оба пилота погибли, добавили в министерстве.

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