В Турции разбился военный учебный самолет: двое пилотов погибли
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Новости — Вторник, 4 июня 2024, 11:31 —
Новости — Вторник, 4 июня 2024, 11:31 —
В турецкой провинции Кайсери разбился военный учебно-тренировочный самолет, в результате чего погибли двое пилотов.
Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Anadolu со ссылкой на заявление Министерства обороны Турции.
Согласно сообщению ведомства, самолет SF-260D вылетел с авиабазы в Кайсери с двумя пилотами на борту для учений и разбился по неизвестной причине.
На место катастрофы прибыли спасатели, которые установили, что оба пилота погибли, добавили в министерстве.
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