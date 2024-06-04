Литва хочет сотрудничать с итальянской оборонной компанией Leonardo

Министры иностранных дел и экономики Литвы встретились с главой итальянской оборонно-промышленной и авиакосмической корпорации Leonardo Стефаном Понтекорво и обсудили возможности компании инвестировать в Литву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Министры Габриэлюс Ландсбергис и Аушрине Армонайте представили главе Leonardo недавно принятые законы, направленные на облегчение деятельности оборонной промышленности в Литве, которые позволяют облегчить разработку крупных проектов, важных для национальной безопасности.

Лансбергис предложил Leonardo воспользоваться благоприятными условиями и правовой базой, созданными для оборонной промышленности Литвы.

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В свою очередь Армонайте подчеркнула, что министерство открыто к сотрудничеству и принимает в стране новых потенциальных инвесторов.

Министры также обсудили сотрудничество литовских предприятий с группой компаний Leonardo.

Leonardo – один из крупнейших машиностроительных холдингов в Италии. Структурные подразделения холдинга выполняют заказы в сферах обороны, энергетики, вертолетостроения, телекоммуникаций и транспорта.

Деятельность компании связана, в частности, с производством ракетных систем, радаров, контрольных систем, систем связи, электроники для самолетов и космических аппаратов, военных самолетов, а также региональных гражданских самолетов.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в строительство завода по производству боеприпасов в Литве.