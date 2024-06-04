Число жертв наводнения в Германии возросло до пяти
Подтвержденное количество жертв наводнения на юге Германии возросло до пяти после того, как из затонувшего авто в Баварии вытащили тело женщины.
Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.
Во вторник полиция сообщила, что пятой жертвой стала женщина. Спасатели нашли в маленьком городке Маркт Реттенбах почти затопленный автомобиль, откуда достали ее тело.
По словам правоохранителей, водитель, которая, похоже, проигнорировала барьеры, перекрывавшие затопленную дорогу в понедельник, съехала с дороги в поле и позвонила в службу спасения, чтобы предупредить о том, что ее машина заполняется водой.
Хотя на юго-западе Германии ситуация уже улучшилась, уровень воды остается высоким в некоторых частях Баварии, в частности на Дунае и в районе Розенхайм на юго-востоке страны. В последнем эвакуировали 50 человек из окрестностей древнего замка, который подвергся дополнительным разрушениям из-за интенсивных ливней.
Напомним, на юге Германии продолжают бороться с последствиями наводнений, начавшихся после очень интенсивных дождей в прошлую пятницу.
Пик наводнения почти прошел, уровень воды в дальнейшем должен спадать. Из-за непогоды погибли по меньшей мере четыре человека.
В ночь на вторник после сильных дождей подтопило также отдельные города в польской Силезии.