Число жертв наводнения в Германии возросло до пяти

Подтвержденное количество жертв наводнения на юге Германии возросло до пяти после того, как из затонувшего авто в Баварии вытащили тело женщины.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Во вторник полиция сообщила, что пятой жертвой стала женщина. Спасатели нашли в маленьком городке Маркт Реттенбах почти затопленный автомобиль, откуда достали ее тело.

По словам правоохранителей, водитель, которая, похоже, проигнорировала барьеры, перекрывавшие затопленную дорогу в понедельник, съехала с дороги в поле и позвонила в службу спасения, чтобы предупредить о том, что ее машина заполняется водой.

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Хотя на юго-западе Германии ситуация уже улучшилась, уровень воды остается высоким в некоторых частях Баварии, в частности на Дунае и в районе Розенхайм на юго-востоке страны. В последнем эвакуировали 50 человек из окрестностей древнего замка, который подвергся дополнительным разрушениям из-за интенсивных ливней.

Напомним, на юге Германии продолжают бороться с последствиями наводнений, начавшихся после очень интенсивных дождей в прошлую пятницу.

Пик наводнения почти прошел, уровень воды в дальнейшем должен спадать. Из-за непогоды погибли по меньшей мере четыре человека.

В ночь на вторник после сильных дождей подтопило также отдельные города в польской Силезии.