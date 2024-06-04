Еще один немецкий город объявил чрезвычайное положение из-за наводнений

В немецком городе Пассау объявили чрезвычайное положение из-за высокого уровня воды в реках Дунай и Инн на фоне наводнений, охвативших юг страны.

Об этом сообщает Welt, пишет "Европейская правда".

По словам представителя города, ожидается, что во второй половине дня уровень воды в Дунае достигнет примерно десяти метров. Сейчас он составляет 9,97 метра.

Кроме того, из-за сильных дождей, прошедших в понедельник, в городе ожидается поднятие уровня воды в реке Инн более чем на семь метров.

Реклама:

dpa

Многие улицы и площади Пассау уже перекрыты из-за наводнения, а занятия в школах отменены.

Пострадало и автобусное сообщение: во вторник полностью отменены рейсы в старый город.

Согласно полученной информации, особенно пострадали старый город и центр города.

Городские власти срочно предупредили людей, чтобы они не посещали затопленные районы.

Накануне баварский город Регенсбург на Дунае объявил чрезвычайную ситуацию из-за наводнения.

Пик наводнения почти прошел, уровень воды в дальнейшем должен спадать. Из-за непогоды погибли по меньшей мере пять человек.