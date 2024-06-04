У Німеччині пройшли рейди у справі щодо зірваного держперевороту

Понад 700 поліцейських у вівторок обшукали об'єкти нерухомості в трьох німецьких землях, пов'язані з двома підозрюваними в участі в ультраправій групі "Рейхсбюргери", які планували повалення уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Ордери на обшук були видані щодо 73-річного чоловіка і 63-річної жінки, які проживають у німецькій землі Баден-Вюртемберг.

Німецька прокуратура повідомила, що вони підозрюються в наданні групі, що оточує німецького аристократа і інвестора в нерухомість Генріха XIII князя Ройса, засобів для вербування нових членів.

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За даними журналу Spiegel, який першим повідомив про це у вівторок, слідчі також шукали можливі склади зброї, оскільки 73-річний підозрюваний володів значною кількістю вогнепальної зброї.

Під час обшуків ніхто не був заарештований.

Масштабна поліцейська операція розпочалася у вівторок вранці, в ній взяли участь понад 700 поліцейських, у тому числі спецпризначенці з кількох земель і служба знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Поліція прочісувала сім об'єктів і три земельні ділянки в землях Саксонія, Баден-Вюртемберг і Шлезвіг-Гольштейн, повідомили в прокуратурі.

Серед об'єктів обшуку – бункери і колишній військовий полігон.

Ройс постав перед судом минулого місяця, він та вісім інших обвинувачених, які перебувають під вартою, заперечують звинувачення в тероризмі та державній зраді.

Цей судовий процес став другим з трьох масштабних процесів, пов'язаних з імовірною спробою державного перевороту. Наприкінці квітня в Штутгарті розпочався судовий процес проти ймовірних членів військової частини угруповання. Інші ймовірні члени угруповання постануть перед судом у Мюнхені з 18 червня.

Змова була розкрита під час масштабного антитерористичного рейду в грудні 2022 року.

Згідно з обвинувальним актом, група почала планувати і готуватися до "дня Х" – дати перевороту – з серпня 2021 року.

Зокрема, озброєна група мала проникнути до будівлі парламенту в Берліні з метою арешту німецьких політиків, а потім встановити новий тимчасовий уряд на чолі з Ройсом на посаді глави держави.

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