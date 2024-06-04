В Германии прошли рейды по делу о сорванном госперевороте

Более 700 полицейских во вторник обыскали объекты недвижимости в трех немецких землях, связанные с двумя подозреваемыми в участии в ультраправой группе "Рейхсбюргеры", которые планировали свержение правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Ордера на обыск были выданы в отношении 73-летнего мужчины и 63-летней женщины, проживающих в немецкой земле Баден-Вюртемберг.

Немецкая прокуратура сообщила, что они подозреваются в предоставлении группе, окружавшей немецкого аристократа и инвестора в недвижимость Генриха XIII князя Ройса, средств для вербовки новых членов.

Реклама:

По данным журнала Spiegel, который первым сообщил об этом во вторник, следователи также искали возможные склады оружия, поскольку 73-летний подозреваемый владел значительным количеством огнестрельного оружия.

Во время обысков никто не был арестован.

Масштабная полицейская операция началась во вторник утром, в ней приняли участие более 700 полицейских, в том числе спецназовцы из нескольких земель и служба обезвреживания взрывоопасных предметов.

Полиция прочесывала семь объектов и три земельных участка в землях Саксония, Баден-Вюртемберг и Шлезвиг-Гольштейн, сообщили в прокуратуре.

Среди объектов обыска – бункеры и бывший военный полигон.

Ройс предстал перед судом в прошлом месяце, он и восемь других обвиняемых, которые находятся под стражей, отрицают обвинения в терроризме и государственной измене.

Этот судебный процесс стал вторым из трех масштабных процессов, связанных с предполагаемой попыткой государственного переворота. В конце апреля в Штутгарте начался судебный процесс против предполагаемых членов военной части группировки. Другие предполагаемые члены группировки предстанут перед судом в Мюнхене с 18 июня.

Заговор был раскрыт во время масштабного антитеррористического рейда в декабре 2022 года.

Согласно обвинительному акту, группа начала планировать и готовиться к "дню Х" – дате переворота – с августа 2021 года.

В частности, вооруженная группа должна была проникнуть в здание парламента в Берлине с целью ареста немецких политиков, а затем установить новое временное правительство во главе с Ройсом на посту главы государства.

О мятежниках читайте в статье: Свергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии.