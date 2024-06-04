Макрон у розмові з Нетаньягу підтримав мирний план для Ізраїлю і Гази

Президент Франції Емманюель Макрон 4 червня провів телефонну розмову з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, де закликав припинити військову операцію в секторі Гази та підтримав озвучений США план перемир'я.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Єлисейський палац.

У розмові Макрон закликав до припинення війни в Газі та підтримав план припинення вогню, запропонований президентом США Джо Байденом минулого тижня, який передбачає перемир'я та звільнення всіх заручників.

Французький президент "підкреслив, що ця угода повинна знову відкрити реальну перспективу для втілення рішення про дві держави, яке є єдиним способом забезпечити необхідні гарантії безпеки для Ізраїлю і задовольнити законні прагнення палестинців", зазначили в Єлисейському палаці.

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Водночас Макрон підкреслив, що сектор Гази "має бути невід'ємною частиною майбутньої Палестинської держави", якою управлятиме "реформована і зміцнена" Палестинська адміністрація.

Минулого тижня Джо Байден оголосив про план для перемир’я в секторі Гази з трьох етапів, який Ізраїль запропонував ХАМАС і який передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.

Це сталось на тлі того, як Ізраїль зазнає все більше критики через стратегію війні в Газі, які, як стверджується, призвеи до жертв серед цивільних палестинців.

Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху і який він проігнорував.