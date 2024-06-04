Макрон в разговоре с Нетаньяху поддержал мирный план для Израиля и Газы

Президент Франции Эмманюэль Макрон 4 июня провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху, где призвал прекратить военную операцию в секторе Газа и поддержал озвученный США план перемирия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Елисейский дворец.

В разговоре Макрон призвал к прекращению войны в Газе и поддержал план прекращения огня, предложенный президентом США Джо Байденом на прошлой неделе, который предусматривает перемирие и освобождение всех заложников.

Французский президент "подчеркнул, что это соглашение должно вновь открыть реальную перспективу для воплощения решения о двух государствах, которое является единственным способом обеспечить необходимые гарантии безопасности для Израиля и удовлетворить законные стремления палестинцев", отметили в Елисейском дворце.

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В то же время Макрон подчеркнул, что сектор Газа "должен быть неотъемлемой частью будущего Палестинского государства", которым будет управлять "реформированная и укрепленная" Палестинская администрация.

На прошлой неделе Джо Байден объявил о плане для перемирия в секторе Газа из трёх этапов, который Израиль предложил ХАМАС и который предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.

Это произошло на фоне того, как Израиль подвергается все больше критики из-за стратегии войны в Газе, которые, как утверждается, привели к жертвам среди гражданских палестинцев.

Критика усилилась также после предписания Международного суда ООН, который предписывает Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.