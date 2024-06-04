FT: Німеччина на чолі групи країни ЄС – проти пропозиції боротьби з "іноземним впливом"

Німеччина за підтримки групи країн, зокрема Угорщини та Польщі, виступила проти пропозиції Єврокомісії, спрямованої на розкриття іноземного впливу на політичні кампанії, яку розкритикували правозахисники.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Financial Times.

Єврокомісія опублікувала проєкт законодавства ЄС у грудні 2023 року, який, за її словами, має підвищити рівень прозорості іноземного фінансування з боку лобістських груп і консультантів, які діють від імені країн, що не входять до Євросоюзу.

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До цього кроку виконавчий орган ЄС спонукав скандал із корупцією в Європейському парламенті – відомий як "Катаргейт", – у межах якого євродепутатам, імовірно, платили Катар і Марокко для лобіювання їхніх інтересів.

Пропозиція Єврокомісії передбачає створення реєстру ЗМІ, неурядових організацій та лобістських груп, які отримують фінансування з-за меж ЄС. Вони мають звітувати, на яку країну працюють і яку діяльність ведуть, а також повідомляти річну суму виплат під загрозою штрафів.

Міжнародні правозахисні організації, зокрема Transparency International розкритикували проєкт, оскільки він охоплює лише фінансування іноземних урядів, а не все державне фінансування, зокрема з європейських столиць.

Під час зустрічі послів ЄС минулого тижня, за даними FT, Німеччина, Польща та Угорщина закликали змінити пропозицію, а кілька інших представників вказали, що не будуть підтримувати її на цьому етапі.

"Це наражає ЄС на звинувачення у лицемірстві. Ми критикуємо уряди таких країн, як Грузія, за ухвалення закону про іноземний вплив, а самі обговорюємо те, що буде розглядатися як щось подібне", – сказав FT дипломат ЄС на умовах анонімності.

Нагадаємо, що про підготовку законопроєкту, який зобов’яже неурядові організації, консалтингові компанії та наукові установи розкривати інформацію про будь-яке фінансування з-поза меж ЄС у межах боротьби з іноземним впливом у Євросоюзі, повідомлялося ще в березні 2023 року.