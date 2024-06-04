Германия при поддержке группы стран, в частности Венгрии и Польши, выступила против предложения Еврокомиссии, направленного на раскрытие иностранного влияния на политические кампании, которое раскритиковали правозащитники.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Financial Times.

Еврокомиссия опубликовала проект законодательства ЕС в декабре 2023 года, который, по ее словам, должен повысить уровень прозрачности иностранного финансирования со стороны лоббистских групп и консультантов, действующих от имени стран, не входящих в Евросоюз.

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К этому шагу исполнительный орган ЕС побудил скандал с коррупцией в Европейском парламенте – известный как "Катаргейт", – в рамках которого евродепутатам, предположительно, платили Катар и Марокко для лоббирования их интересов.

Предложение Еврокомиссии предусматривает создание реестра СМИ, неправительственных организаций и лоббистских групп, которые получают финансирование из-за пределов ЕС. Они должны отчитываться, на какую страну работают и какую деятельность ведут, а также сообщать годовую сумму выплат под угрозой штрафов.

Международные правозащитные организации, в частности Transparency International раскритиковали проект, поскольку он охватывает только финансирование иностранных правительств, а не все государственное финансирование, в частности из европейских столиц.

Во время встречи послов ЕС на прошлой неделе, по данным FT, Германия, Польша и Венгрия призвали изменить предложение, а несколько других представителей указали, что не будут поддерживать его на этом этапе.

"Это подвергает ЕС обвинениям в лицемерии. Мы критикуем правительства таких стран, как Грузия, за принятие закона об иностранном влиянии, а сами обсуждаем то, что будет рассматриваться как нечто подобное", – сказал FT дипломат ЕС на условиях анонимности.

Напомним, что о подготовке законопроекта, который обяжет неправительственные организации, консалтинговые компании и научные учреждения раскрывать информацию о любом финансировании из-за пределов ЕС в рамках борьбы с иностранным влиянием в Евросоюзе, сообщалось еще в марте 2023 года.