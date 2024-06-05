Прем’єр Нідерландів у розмові з Нетаньягу підтримав мирний план для Ізраїлю і Гази

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провів телефонну розмову з ізраїльським колегою Біньяміном Нетаньягу, де закликав припинити військову операцію в секторі Гази та підтримав план перемир'я від США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив у X (Twitter).

У розмові Рютте закликав до припинення вогню в Газі, а також закликав терористичне угруповання ХАМАС, прийняти ізраїльську пропозицію, озвучену президентом США Джо Байденом.

"Прийняття цієї угоди означатиме, що заручники будуть звільнені, а гуманітарна допомога зможе надійти до населення Гази, яке зазнає страждань. А припинення вогню вкрай необхідне для просування до тривалого миру", – зазначив він.

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Очільник уряду Нідерландів також "рішуче підкреслив", що Ізраїль повинен виконати наказ Міжнародного суду ООН про те, щоб зупинити наступ на місто Рафах у Газі.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон у розмові з Нетаньягу також закликав припинити військову операцію в секторі Гази та підтримав озвучений США план перемир'я. Раніше це також зробили й лідери "Групи семи".

Минулого тижня Джо Байден оголосив про план для перемир’я в секторі Гази з трьох етапів, який Ізраїль запропонував ХАМАС і який передбачає звільнення всіх заручників і остаточне припинення бойових дій.

Це сталось на тлі того, як Ізраїль зазнає все більше критики через стратегію війні в Газі, які, як стверджується, призвели до жертв серед цивільних палестинців.

Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху і який він проігнорував.