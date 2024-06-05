Премьер Нидерландов в разговоре с Нетаньяху поддержал мирный план для Израиля и Газы

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провел телефонный разговор с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, где призвал прекратить военную операцию в секторе Газы и поддержал план перемирия от США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил в X (Twitter).

В разговоре Рютте призвал к прекращению огня в Газе, а также призвал террористическую группировку ХАМАС принять израильское предложение, озвученное президентом США Джо Байденом.

"Принятие этого соглашения будет означать, что заложники будут освобождены, а гуманитарная помощь сможет поступить к населению Газы, которое испытывает страдания. А прекращение огня крайне необходимо для продвижения к длительному миру", – отметил он.

Реклама:

Глава правительства Нидерландов также "решительно подчеркнул", что Израиль должен выполнить приказ Международного суда ООН о том, чтобы остановить наступление на город Рафах в Газе.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с Нетаньяху также призвал прекратить военную операцию в секторе Газы и поддержал озвученный США план перемирия. Ранее это также сделали и лидеры "Группы семи".

На прошлой неделе Джо Байден объявил о плане для перемирия в секторе Газы из трёх этапов, который Израиль предложил ХАМАС и который предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.

Это произошло на фоне того, как Израиль подвергается все большей критике из-за стратегии войны в Газе, которая привела к тысячам жертв среди гражданских палестинцев.

Критика усилилась после предписания Международного суда ООН Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе, которое Тель-Авив проигнорировал.