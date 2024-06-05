Шольц в очередной раз предостерег фон дер Ляйен от коалиции с ультраправыми

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая претендует на второй срок, и ее правоцентристская Европейская народная партия должны создать стабильное большинство в следующем Европарламенте без поддержки ультраправых.

Заявление канцлера приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Во время выступления в Берлине Шольц отметил, что следующий президент Еврокомиссии "должен опираться на демократические партии Европы, на платформу, включающую социал-демократов, консерваторов, либералов".

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"Не должно быть никаких ультраправых или правых популистских партий", – подчеркнул он.

По словам Шольца, история Германии означает, что она несет особую ответственность в Европе. Это было ключевым условием, и он "очень серьезно" относится к этому, добавил канцлер.

В апреле фон дер Ляйен предположила, что может быть открытой к сотрудничеству с партиями евроскептиков, чтобы обеспечить себе второй срок в должности.

После этого Шольц заявил, что следующий президент Европейской комиссии не должен искать поддержки у ультраправых партий.

По данным СМИ, фон дер Ляйен может столкнуться с трудностями на пути к потенциальному второму сроку, поскольку новый состав Европарламента потенциально может быть более враждебным к ней.

Кроме того, как сообщалось, президент Европейского совета Шарль Мишель собирается помешать фон дер Ляйен повторно занять должность председателя ЕК.