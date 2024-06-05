В Румынии лидера ультраправых заподозрили в фальсификации выборов за считанные дни перед ними
Румынская прокуратура заявила в среду, что расследует дело о фальсификации выборов за четыре дня до европейских и местных выборов, а лидер ультраправой партии заявил, что он является объектом их расследования.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
В заявлении прокуратуры говорится, что лидер парламентской партии подстрекал своих подчиненных к фальсификации подписей, чтобы помочь независимому маргинальному кандидату преодолеть необходимый проходной барьер для участия в воскресных выборах.
Хотя в заявлении не был назван лидер партии, Джордже Симион, председатель ультраправого "Альянса за объединение румын" (AUR) заявил, что расследование против него является политически мотивированным.
"Я ожидал... шага на этой неделе, попытки манипулировать общественным мнением, чтобы устранить AUR от участия в избирательной гонке", – сказал Симион в заявлении, в котором отрицает любые правонарушения.
Опросы общественного мнения показывают, что AUR, основанная пять лет назад ультраправая группа, выступающая против миграции и военной помощи Украине, займет второе место на воскресных европейских выборах, уступив правящей коалиции левых социал-демократов и правоцентристских либералов.
Партия надеется присоединиться к Европейским консерваторам и реформистам (ECR) в Европейском парламенте, где представлены "Братья Италии" Джорджии Мелони и польская оппозиционная партия "Право и справедливость".
В феврале Молдова продлила на пять лет запрет на въезд Джордже Симиону – лидеру партии "Альянс за объединение румын", которая отметилась призывами к аннексии части молдавской и украинской территории.
Ранее однопартиец Симиона из AUR Клаудиу Тырзиу заявил о территориальных претензиях на украинские земли Северной Буковины, Закарпатья, Бессарабии, а также всю Молдову.