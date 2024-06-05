В Румынии лидера ультраправых заподозрили в фальсификации выборов за считанные дни перед ними

Румынская прокуратура заявила в среду, что расследует дело о фальсификации выборов за четыре дня до европейских и местных выборов, а лидер ультраправой партии заявил, что он является объектом их расследования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В заявлении прокуратуры говорится, что лидер парламентской партии подстрекал своих подчиненных к фальсификации подписей, чтобы помочь независимому маргинальному кандидату преодолеть необходимый проходной барьер для участия в воскресных выборах.

Хотя в заявлении не был назван лидер партии, Джордже Симион, председатель ультраправого "Альянса за объединение румын" (AUR) заявил, что расследование против него является политически мотивированным.

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"Я ожидал... шага на этой неделе, попытки манипулировать общественным мнением, чтобы устранить AUR от участия в избирательной гонке", – сказал Симион в заявлении, в котором отрицает любые правонарушения.

Опросы общественного мнения показывают, что AUR, основанная пять лет назад ультраправая группа, выступающая против миграции и военной помощи Украине, займет второе место на воскресных европейских выборах, уступив правящей коалиции левых социал-демократов и правоцентристских либералов.

Партия надеется присоединиться к Европейским консерваторам и реформистам (ECR) в Европейском парламенте, где представлены "Братья Италии" Джорджии Мелони и польская оппозиционная партия "Право и справедливость".

В феврале Молдова продлила на пять лет запрет на въезд Джордже Симиону – лидеру партии "Альянс за объединение румын", которая отметилась призывами к аннексии части молдавской и украинской территории.

Ранее однопартиец Симиона из AUR Клаудиу Тырзиу заявил о территориальных претензиях на украинские земли Северной Буковины, Закарпатья, Бессарабии, а также всю Молдову.