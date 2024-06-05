Мелони обвиняет организованную преступность в мошенничестве с миграционными визами

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони заявила, что преступные группировки используют лазейки в визовой системе Италии для иностранных рабочих, чтобы переправлять нелегальных иммигрантов.

Свое заявление она сделала на заседании правительства накануне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Мелони, этой проблемой должен заняться прокурор по борьбе с мафией.

Глава правительства Италии рассказала, что мониторинг выдачи виз обнаружил "тревожные" данные, свидетельствующие о том, что некоторые регионы – в частности, южный регион Кампания – получили непропорционально большое количество заявок на работу по сравнению с количеством потенциальных работодателей.

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"Несмотря на непомерное количество заявок, лишь очень небольшой процент иностранцев, получивших рабочие визы, на самом деле подписали трудовые контракты – менее 3% в Кампании", – заявила Мелони.

Она отметила, что это свидетельствует о том, что "организованные преступные группировки" проникли в систему получения виз и за вознаграждение в 15 тысяч евро помогали с визами мигрантам, которые не имеют права въезжать в Италию.

В рамках своей жесткой позиции по иммиграции правое правительство Мелони приняло ряд мер для ограничения притока мигрантов, а также расширило легальные каналы иммиграции в ответ на рост дефицита рабочей силы.

Ранее 15 государств-членов Европейского Союза во главе с Данией совместно призвали Европейскую комиссию способствовать схеме, по которой нелегальных мигрантов отправляют в третьи страны, чтобы решить миграционный кризис.

Предположительно, письмо 15 государств ЕС было опубликовано по случаю завершения работы над новым Пактом о миграции и убежище – всеобъемлющей реформы, которая предусматривает новые общие миграционные правила для всех стран-членов Евросоюза.

Эта реформа была окончательно принята во вторник, 14 мая, и полностью вступит в силу через два года. Но некоторые страны, в частности Польша, уже выступили против нее.