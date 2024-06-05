ЕС официально пригласил Израиль на переговоры по ситуации в Газе

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель пригласил главу МИД Израиля принять участие в заседании двустороннего Совета ассоциации для обсуждения отношений на фоне событий в секторе Газа.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Боррель написал в X (Twitter).

Топ-дипломат ЕС отметил, что после договоренности на прошлой неделе на заседании Совета министров иностранных дел "направил приглашение министру иностранных дел Израиля Исраэлю Кацу на специальное заседание Совета ассоциации ЕС-Израиль".

Израиль еще должен принять приглашение, и пока неизвестно, сделает ли он это.

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На встрече министров иностранных дел стран ЕС на прошлой неделе, по словам представителя Ирландии, впервые серьезно обсуждалась перспектива санкций против Израиля из-за нарушения им гуманитарного права.

Это произошло на фоне того, как Израиль подвергается все больше критики из-за стратегии войны в Газе, которые, как утверждается, привели к жертвам среди гражданских палестинцев.

Критика усилилась также после предписания Международного суда ООН, который предписывает Израилю немедленно остановить операцию в Рафахе и который он проигнорировал.

Накануне Европейский Союз заявил о поддержке объявленного президентом США Джо Байденом плана прекращения огня между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.