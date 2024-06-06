В Польше умер пограничник, которого ранил ножом мигрант у границы с Беларусью

В Польше умер пограничник, получивший ножевое ранение в районе села Дубиче Церкевне, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.

Об этом в X (Twitter) сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Комыш, пишет "Европейская правда".

Раненый пограничник по имени Матеуш более недели провел в больнице, но врачи не смогли его спасти.

"С глубокой скорбью прощаюсь с нашим солдатом Матеушем, который, несмотря на усилия врачей, умер из-за бандитского нападения во время защиты польской границы", – отметил польский министр.

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Он добавил, что преданность Родине польского пограничника "является примером высочайшего мужества".

Напомним, 28 мая в районе пограничной заставы в селе Дубиче Церкевне группа из около 50 иностранцев бросали в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.

После этого премьер Польши Дональд Туск анонсировал ограничение доступа к пограничной зоне.

В четверг, 6 июня, стало известно, что президент Анджей Дуда решил созвать заседание Совета национальной безопасности из-за событий последних месяцев на границе с Беларусью, где увеличилось миграционное давление и количество случаев атак на пограничников.

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