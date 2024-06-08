39-річний чоловік, що вдарив прем’єрку Данії, постане перед судом

Міський суд Копенгагена в суботу ухвалить рішення щодо 39-річного чоловіка, затриманого після нападу на прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DR.

Сьогодні вранці 39-річний чоловік буде доставлений на конституційне слухання в міський суд Копенгагена.

Згідно з данською конституцією, затримана особа має бути доставлена конституційне слухання протягом 24 годин, щоб суддя міг вирішити, чи є достатньо доказів для утримання особи у в'язниці.

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Поліція вимагає, щоб чоловіка ув'язнили. У поки що невідомий час вранці суддя повинен буде прийняти рішення про те, чи є підстави для взяття чоловіка під варту.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері у центрі Копенгагена невідомий чоловік напав і вдарив прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен.

За словами очевидців, з якими спілкувалось агентство Reuters, прем’єрка після нападу виглядала шокованою, але не мала видимих ознак фізичного ураження.

Напад стався за два дні до того, як данці підуть на виборчі дільниці на виборах до Європарламенту.

Три тижні тому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був серйозно поранений в результаті замаху.