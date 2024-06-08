39-летний мужчина, ударивший премьера Дании, предстанет перед судом

Городской суд Копенгагена в субботу примет решение в отношении 39-летнего мужчины, задержанного после нападения на премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.

Сегодня утром 39-летний мужчина будет доставлен на конституционное слушание в городской суд Копенгагена.

Согласно датской конституции, задержанное лицо должно быть доставлено конституционное слушание в течение 24 часов, чтобы судья мог решить, достаточно ли доказательств для содержания лица в тюрьме.

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Полиция требует, чтобы мужчину посадили в тюрьму. В пока неизвестное время утром судья должен будет принять решение о том, есть ли основания для взятия мужчины под стражу.

Напомним, в пятницу вечером в центре Копенгагена неизвестный мужчина напал и ударил премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

По словам очевидцев, с которыми общалось агентство Reuters, премьер после нападения выглядела шокированной, но не имела видимых признаков физического поражения.

Нападение произошло за два дня до того, как датчане пойдут на избирательные участки на выборах в Европарламент.

Три недели назад премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате покушения.