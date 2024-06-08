Порошенко відреагував на розіграш глави МЗС Британії від його імені
Експрезидент Петро Порошенко назвав спланованою операцією російських спецслужб розіграш глави МЗС Британії Девіда Кемерона.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).
За словами Порошенка, дзвінок Кемерону від його імені – це не звичайний розіграш.
"Йдеться про сплановану операцію російських спецслужб, які не зупиняться ні перед чим у своїй спробі посіяти розбрат і недовіру серед наших друзів і союзників", – написав експрезидент.
За його словами, Росія веде війну не лише з Україною, а й з усією Європою та цивілізованим світом.
"Фейки, цькування, брехня і маніпуляції – це їх типові методи. І ними не гребують. Протиставити цьому маємо нашу єдність, солідарність і довіру", – наголосив Порошенко.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон став жертвою розіграшу, коли йому зателефонували і представилися колишнім президентом України Петром Порошенком.
Нагадаємо, Федеральне міністерство економіки Німеччини у грудні підтвердило, що його очільник, віцепрем’єр Роберт Габек говорив телефоном із російськими пранкерами на прізвиська Вован і Лексус.
Владімір Кузнєцов та Алєксєй Столяров, більше відомі як пранкери Лексус і Вован, телефонують відомим західним посадовцям під несправжніми іменами, використовуючи штучний інтелект. Серед їхніх останніх жертв – прем'єрка Італії Джорджія Мелоні й колишній прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш.