Порошенко отреагировал на розыгрыш главы МИД Британии от его имени

Экс-президент Петр Порошенко назвал спланированной операцией российских спецслужб розыгрыш главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

По словам Порошенко, звонок Кэмерону от его имени – это не обычный розыгрыш.

"Речь идет о спланированной операции российских спецслужб, которые не остановятся ни перед чем в своей попытке посеять раздор и недоверие среди наших друзей и союзников", – написал экс-президент.

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По его словам, Россия ведет войну не только с Украиной, но и со всей Европой и цивилизованным миром.

"Фейки, травля, ложь и манипуляции – это их типичные методы. И ими не гнушаются. Противопоставить этому должны наше единство, солидарность и доверие", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал жертвой розыгрыша, когда ему позвонили и представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, Федеральное министерство экономики Германии в декабре подтвердило, что его глава, вице-премьер Роберт Габек говорил по телефону с российскими пранкерами по прозвищу Вован и Лексус.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как пранкеры Лексус и Вован, звонят известным западным чиновникам под ненастоящими именами, используя искусственный интеллект. Среди их последних жертв – премьер Италии Джорджия Мелони и бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш.