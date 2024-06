Президентка Європарламенту проголосувала на євровиборах

Президентка Європарламенту Роберта Метсола проголосувала на виборах нового складу європейського законодавчого органу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала в X (Twitter).

Роберта Метсола є представницею Мальти, жителі якої голосують на євровиборах у суботу.

"Обов'язок виконано. Я щойно проголосувала на виборах до Європейського парламенту 2024. Використайте свій голос або інші вирішать за вас", – написала вона, розмістивши світлину з процесом вкидання бюлетеня до скриньки.

Duty done 🗳️



I have just voted in the #EUelections2024.#UseYourVote or others will decide for you. pic.twitter.com/PRDBQrucLS