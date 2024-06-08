Президентка Європарламенту проголосувала на євровиборах

Президентка Європарламенту Роберта Метсола проголосувала на виборах нового складу європейського законодавчого органу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала в X (Twitter).

Роберта Метсола є представницею Мальти, жителі якої голосують на євровиборах у суботу.

"Обов'язок виконано. Я щойно проголосувала на виборах до Європейського парламенту 2024. Використайте свій голос або інші вирішать за вас", – написала вона, розмістивши світлину з процесом вкидання бюлетеня до скриньки.

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Duty done 🗳️



I have just voted in the #EUelections2024.#UseYourVote or others will decide for you. pic.twitter.com/PRDBQrucLS — Roberta Metsola (@EP_President) June 8, 2024

Окрім Мальти у суботу голосування відбувається також в Латвії та Словаччині. У другій половині дня розпочнеться голосування в Італії. Більшість країн голосуватиме в неділю.

Нагадаємо, у п’ятницю 7 червня жителі Чехії та Ірландії розпочали голосування на виборах до Європейського парламенту. У Чехії голосування продовжується і в суботу.

Голосування вже пройшло у Нідерландах. Там, за даними екзитполу, партія антиукраїнського Герта Вілдерса прийшла другою. Цей результат означає значний успіх для політсили, оскільки вона не мала жодного місця на попередніх виборах до Європарламенту, а тепер їй прогнозують сім.

Нещодавній прогноз Politico засвідчив, що після виборів до Європарламенту кількість депутатів від ультраправих партій перевищить кількість депутатів від правоцентристської та проукраїнської Європейської народної партії.

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