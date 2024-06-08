Президент Европарламента проголосовала на евровыборах

Президент Европарламента Роберта Метсола проголосовала на выборах нового состава европейского законодательного органа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в X (Twitter).

Роберта Метсола является представительницей Мальты, жители которой голосуют на евровыборах в субботу.

"Обязанность выполнена. Я только что проголосовала на выборах в Европейский парламент 2024. Используйте свой голос или другие решат за вас", – написала она, разместив фотографию с процессом вбрасывания бюллетеня в урну.

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Duty done 🗳️



I have just voted in the #EUelections2024.#UseYourVote or others will decide for you. pic.twitter.com/PRDBQrucLS — Roberta Metsola (@EP_President) June 8, 2024

Кроме Мальты в субботу голосование проходит также в Латвии и Словакии. Во второй половине дня начнется голосование в Италии. Большинство стран будет голосовать в воскресенье.

Напомним, в пятницу 7 июня жители Чехии и Ирландии начали голосование на выборах в Европейский парламент. В Чехии голосование продолжается и в субботу.

Голосование уже прошло в Нидерландах. Там, по данным экзитпола, партия антиукраинского Герта Вилдерса вышла на второе место. Этот результат означает значительный успех для политсилы, поскольку она не имела ни одного места на предыдущих выборах в Европарламент, а теперь ей прогнозируют семь.

Недавний прогноз Politico показал, что после выборов в Европарламент количество депутатов от ультраправых партий превысит количество депутатов от правоцентристской и проукраинской Европейской народной партии.

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