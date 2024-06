Президент Европарламента проголосовала на евровыборах

Президент Европарламента Роберта Метсола проголосовала на выборах нового состава европейского законодательного органа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в X (Twitter).

Роберта Метсола является представительницей Мальты, жители которой голосуют на евровыборах в субботу.

"Обязанность выполнена. Я только что проголосовала на выборах в Европейский парламент 2024. Используйте свой голос или другие решат за вас", – написала она, разместив фотографию с процессом вбрасывания бюллетеня в урну.

