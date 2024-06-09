На греческом острове нашли тело британского ведущего, пропавшего несколько дней назад

На греческом острове Сими нашли мертвым британского телеведущего и сторонника здорового образа жизни доктора Майкла Мосли.

Об этом сообщил в воскресенье агентству Reuters заместитель мэра острова, пишет "Европейская правда".

67-летний Мосли считался пропавшим без вести со среды. Он исчез после того, как пошел на прогулку по прибрежной тропе в жаркую погоду.

Пресс-секретарь полиции Константина Димоглиду ранее заявила, что тело человека, которым, как полагают, является Мосли, нашли в районе Агия Марина, но идентификация тела еще не завершена.

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Другой представитель полиции сказал, что тело нашли на скалистой местности, недалеко от моря, опровергнув предыдущие сообщения о том, что его нашли в пещере.

Полиция расследует место происшествия. О причине смерти британца не сообщается.

Мосли, который находился на острове со своей женой, в последний раз видели живым в обеденное время в среду. Его исчезновение повлекло начало поисковой операции.

Источник в полиции сообщил BBC News, что погибший был мертв "несколько дней".

Мосли изучал медицину в Лондоне и получил квалификацию врача, а последние несколько десятилетий работал ведущим, документалистом, журналистом и автором. Он известен телевизионными программами, в частности "Доверься мне, я врач" и подкастом "Just One Thing" на BBC Radio 4.

Напомним, в пятницу в регионе Реста на греческом острове Хиос вспыхнул лесной пожар.

А 7 апреля Греция повысила уровень угрозы из-за лесных пожаров до второго самого высокого.