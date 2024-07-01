Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС

С 1 июля председательство в Совете Европейского Союза на следующие полгода перешло от Бельгии к Венгрии, это второе ее председательство в этом органе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Председательство в Совете ЕС, как известно, меняется по ротационному принципу каждые шесть месяцев. Венгерское председательство продлится в июле-декабре 2024 года, после чего перейдет к Польше.

Венгерское председательство назвало своими семью приоритетами повышение конкурентоспособности экономики ЕС, укрепление оборонной политики, определение курса "политики сплоченности" (выравнивание уровня развития разных стран Евросоюза), продвижение "ориентированной на фермеров" политики в сфере сельского хозяйства, реагирование на "демографические вызовы" и обеспечение "последовательной и основанной на заслугах политики расширения".

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Более полугода назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что венгерское председательство в Совете Европейского Союза во второй половине 2024 года будет "больше миротворческим", а его целью является "оккупировать Брюссель".

Вскоре перед началом председательства венгерский лидер заявил, что Европейский Союз "приходит в упадок", в то время как брюссельские чиновники "напоминают ему коммунистов", а перед тем назвал "позорным пактом" договоренность европейских партий о распределении топ-должностей в ЕС.

По информации "ЕвроПравды", Орбан уже на следующей неделе может встретиться с Владимиром Зеленским, возможно в Украине, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом под давлением со стороны ЕС.

Напомним, под председательством Бельгии состоялись несколько определяющих для Украины событий в отношениях с ЕС: состоялся запуск переговоров о вступлении, а также было подписано соглашение по безопасности между Украиной и Евросоюзом в продолжение так называемой вильнюсской декларации G7.

Кроме того, утвердили 14-й пакет санкций против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.