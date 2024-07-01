Рейс із Лондона до Гонконгу на півдорозі розвернули назад: пасажири втратили 11 годин

Суботній рейс авіакомпанії British Airways із Лондона до Гонконгу на півдорозі розвернувся назад, а пасажири даремно витратили близько 11 годин, не рахуючи часу на доїзд в аеропорт.

Про це повідомляє профільне видання Airlive, пише "Європейська правда".

Рейс BA31 вилетів з лондонського аеропорту "Хітроу" 29 червня о 20:55 за місцевим часом.

На четвертій годині польоту виникли якісь труднощі і екіпаж ухвалив рішення розвертатися. Літак зробив коло над Туркменістаном і попрямував назад до британської столиці.

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Борт приземлився у "Хітроу" близько 8 години ранку за британським часом – більш як через 11 годин після відправлення, а рейс скасували.

Авіакомпанія пояснила ситуацію "механічною проблемою", яка, втім, не завадила літаку долетіти назад. Про літак повідомляють, що це 23-річний Boeing 777-200ER.

Нагадаємо, у травні рейс Qatar Airways з Дохи до Ірландії потрапив у турбулентність, внаслідок чого постраждали 12 осіб.

У квітні повідомляли про "дивний" випадок з рейсом з Парижа до Ніцци: невдовзі перед прибуттям він розвернувся і полетів назад через "технічні проблеми".

На початку квітня рейсу з Німеччини до США довелось розвернутись назад через несправність туалетів.