Рейс из Лондона в Гонконг на полпути развернули обратно: пассажиры потеряли 11 часов

Субботний рейс авиакомпании British Airways из Лондона в Гонконг на полпути развернулся назад, а пассажиры зря потратили около 11 часов, не считая времени на доезд в аэропорт.

Об этом сообщает профильное издание Airlive, пишет "Европейская правда".

Рейс BA31 вылетел из лондонского аэропорта "Хитроу" 29 июня в 20:55 по местному времени.

На четвертом часу полета возникли какие-то трудности и экипаж принял решение разворачиваться. Самолет сделал круг над Туркменистаном и направился обратно в британскую столицу.

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Борт приземлился в "Хитроу" около 8 часов утра по британскому времени – более чем через 11 часов после отправления, а рейс отменили.

Авиакомпания объяснила ситуацию "механической проблемой", которая, впрочем, не помешала самолету долететь обратно. О самолете сообщают, что это 23-летний Boeing 777-200ER.

Напомним, в мае рейс Qatar Airways из Дохи в Ирландию попал в турбулентность, в результате чего пострадали 12 человек.

В апреле сообщали о "странном" случае с рейсом из Парижа в Ниццу: вскоре перед прибытием он развернулся и улетел обратно из-за "технических проблем".

В начале апреля рейсу из Германии в США пришлось развернуться назад из-за неисправности туалетов.