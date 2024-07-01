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У Молдові розпочались нові навчання за участю резервістів армії

Новини — Понеділок, 1 липня 2024, 16:15 — Андрій Синявський

З 1 липня у Молдові почалися теоретичні та практичні навчання резервістів збройних сил.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Radio Moldova.

Резервісти проходитимуть теоретичні та практичні заняття на різних навчальних майданчиках до 5 липня.

У межах навчань їх, зокрема, навчають бойової стрільби, наданню першої медичної допомоги та радіопідготовці.

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Міністерство оборони Молдови заявило, що мета навчань – перевірити навички резервістів, а також ознайомити їх із технікою та озброєнням національної армії.

Попередні навчання з резервістами Збройних сил Національна армія Молдови проводила з 27 по 31 травня. Метою навчання була перевірка навичок резервістів та ознайомлення їх із технікою та озброєнням Національної армії.

Водночас 17 червня у Молдові розпочались багатонаціональні навчання "Щит миру 2024", у зв’язку з чим жителів попередили про переміщення військової техніки.

У березні Міністерство оборони Молдови закликало громадян не турбуватися через те, що чоловіки почали отримувати повістки для перевірки даних, та не довіряти чуткам довкола цього.

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