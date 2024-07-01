У Молдові розпочались нові навчання за участю резервістів армії
З 1 липня у Молдові почалися теоретичні та практичні навчання резервістів збройних сил.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Radio Moldova.
Резервісти проходитимуть теоретичні та практичні заняття на різних навчальних майданчиках до 5 липня.
У межах навчань їх, зокрема, навчають бойової стрільби, наданню першої медичної допомоги та радіопідготовці.
Міністерство оборони Молдови заявило, що мета навчань – перевірити навички резервістів, а також ознайомити їх із технікою та озброєнням національної армії.
Попередні навчання з резервістами Збройних сил Національна армія Молдови проводила з 27 по 31 травня. Метою навчання була перевірка навичок резервістів та ознайомлення їх із технікою та озброєнням Національної армії.
Водночас 17 червня у Молдові розпочались багатонаціональні навчання "Щит миру 2024", у зв’язку з чим жителів попередили про переміщення військової техніки.
У березні Міністерство оборони Молдови закликало громадян не турбуватися через те, що чоловіки почали отримувати повістки для перевірки даних, та не довіряти чуткам довкола цього.