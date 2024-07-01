В Молдове начались новые учения с участием резервистов армии

С 1 июля в Молдове начались теоретические и практические учения резервистов вооруженных сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Radio Moldova.

Резервисты будут проходить теоретические и практические занятия на различных учебных площадках до 5 июля.

В рамках учений их, в частности, обучают боевой стрельбе, оказанию первой медицинской помощи и радиоподготовке.

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Министерство обороны Молдовы заявило, что цель учений – проверить навыки резервистов, а также ознакомить их с техникой и вооружением национальной армии.

Предыдущие учения с резервистами Вооруженных сил Национальная армия Молдовы проводила с 27 по 31 мая. Целью обучения была проверка навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением Национальной армии.

В то же время 17 июня в Молдове начались многонациональные учения "Щит мира 2024", в связи с чем жителей предупредили о перемещении военной техники.

В марте Министерство обороны Молдовы призвало граждан не беспокоиться из-за того, что мужчины начали получать повестки для проверки данных, и не доверять слухам вокруг этого.