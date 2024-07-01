Верховный суд Испании оставил в силе ордера на арест каталонских сепаратистов, несмотря на амнистию

Верховный суд Испании в понедельник сохранил ордера на арест бывшего лидера Каталонии и других лиц, обвиняемых в хищении средств в связи с неудачной попыткой отделения региона, поскольку постановил, что недавний закон об амнистии на них не распространяется.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Это решение, которое может быть обжаловано, может разрушить хрупкую коалицию во главе с социалистами, которая руководит Испанией, и иметь личные последствия для бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, который живет в изгнании.

Закон об амнистии, принятый 30 мая, имел целью помиловать лиц, причастных к попытке провозглашения независимости Каталонии от Мадрида в 2017 году, в обмен на критически необходимую поддержку сепаратистскими партиями нового срока премьер-министра Педро Санчеса после досрочных парламентских выборов.

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Следственный судья Пабло Льярена заявил в своем постановлении, что будет продолжать добиваться ареста Пучдемона и его бывших заместителей Антонио Комина и Луиса Пуча, которые возглавляли департаменты здравоохранения и культуры Каталонии соответственно.

Отказ партии Пучдемона Junts от поддержки таких законопроектов, как бюджет на 2025 год, может привести к тому, что Санчес не сможет управлять страной, и вызвать новые выборы.

Политикам и активистам, участвовавшим в движении за независимость, были выдвинуты обвинения, в том числе в массовых беспорядках, неповиновении и хищении средств.

Но для хищения было сделано два исключения, поэтому амнистия не распространяется на тех, кто совершил преступление с целью личного обогащения или если оно затрагивает финансовые интересы Европейского Союза.

Льярена утверждает, что предполагаемое поведение Пучдемона, Комина и Пуча "полностью подпадает под два исключения, предусмотренные в законе".

Льярена заявил, что они получили личную выгоду, возложив расходы на проведение референдума о независимости, признанного испанскими судебными властями незаконным, на региональную казну, что, по его словам, не соответствует общественным интересам.

Все трое утверждают, что референдум не был незаконным, а потому связанные с ним обвинения не имеют под собой никаких оснований.

Референдум также задел финансовые интересы Европейского Союза, сказал Льярена, поскольку отделение Каталонии повлияло бы на сбор налогов и валовой национальный доход Испании.

Это решение является ударом для Пучдемона, который был настроен оптимистично и надеялся, что амнистия полностью снимет с него все обвинения, с которыми он столкнулся в Испании, и позволит ему вернуться без страха ареста.

Напомним, на прошлой неделе Высший суд Каталонии впервые применил закон об амнистии каталонских сепаратистов к политику и полицейскому, осужденных за действия, связанные с незаконным провозглашением независимости испанской автономии.

Премьер-министр Педро Санчес выдвинул предложение об амнистии в прошлом году в обмен на поддержку в парламенте двух каталонских сепаратистских партий.

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