Сильные дожди вызвали наводнения на востоке Чехии

Из-за сильных дождей на востоке Чехии возникли наводнения, пока сообщений о пострадавших не поступало.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует DPA.

Отмечают, что в результате непогоды ручьи в этой местности превратились в реки. Убытки оцениваются в миллионы евро.

CTK/dpa

В Злине, промышленном городе, расположенном у границы со Словакией, экстренные службы получили более 300 вызовов. Для осушения подвалов и первых этажей использовали насосы, в то же время им также пришлось расчищать дороги от поваленных деревьев.

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В то же время в селе Сазовице к западу от Злина вода на улицах поднялась до одного метра, из-за чего более 10 человек пришлось вывезти из домов в безопасное место.

В селе Рачкова, что к северу от Злина, было затоплено более 40 домов, в том числе муниципальные учреждения и школа.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней, затронувших часть территории Швейцарии, Италии и Франции, в пострадавших районах погибли по меньшей мере семь человек.

Член федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис, который родом из Тичино, заявил, что "глубоко шокирован" повторением природных катастроф. Неделю назад, напомним, оползень с летальным исходом произошел в кантоне Граубюнден.

Напомним, в Германии интенсивные ливни в начале июня вызвали наводнения на юге страны. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, материальный ущерб может достигать 2 млрд евро.