14% словаків хотіли б, щоб Росія перемогла Україну, найбільше таких – серед виборців Фіцо

14% мешканців Словаччини хотіли б, щоб Росія перемогла у війні проти України, 33% опитаних бажають перемоги Україні.

Це випливає з опитування агентства Ipsos для незалежної організації Central European Digital Media Observatory (CEDMO), яке в понеділок опублікувало видання Denník N, передає "Європейська правда".

Майже 40% словаків хочуть, щоб конфлікт в Україні завершився "тимчасовим миром без перемоги однієї зі сторін".

33% словаків бажають перемоги Україні, 14% вітали б перемогу Росії, а ще 14% респондентів відповіли на питання, що не знають або що їм байдуже.

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Перемоги Росії найбільше бажають виборці найсильнішої урядової партії прем'єр-міністра Роберта Фіцо Smer-SD, а це майже 35% опитаних. Лише 5% виборців партії Smer бажають перемоги Україні. 34% виборців позапарламентського руху "Республіка", який був створений у 2021 році шляхом відколу від Народної партії "Наша Словаччина" Мар'яна Котлеби, хочуть перемоги Росії.

Однак лише 5% опитаних виборців другої за силою урядової партії "Голос" бажають перемоги Росії. Понад 25% прихильників партії "Голос" бажають перемоги Україні. Близько 19% виборців Словацької національної партії (SNS) хочуть перемоги Росії. Серед виборців SNS переважає відповідь "тимчасовий мир без перемоги однієї зі сторін".

Зовсім іншими були відповіді виборців опозиційних партій. Лише менше відсотка виборців партії "Прогресивна Словаччина" (PS) Міхала Шимечки і лише п'ять зі ста виборців партії "Свобода і солідарність" (SaS) хочуть перемоги Росії. 77% виборців PS і 55% виборців SaS хочуть перемоги України. Мінімальна кількість прихильників перемоги Росії також серед виборців руху "Словаччина" експрем'єр-міністра Ігоря Матовича.

Частка людей у Словаччині, які бажають перемоги Росії, зростає з віком респондентів. "У віці від 16 до 24 років вона становила незначні чотири відсотки, у випадку найстаршого покоління 65 плюс – до 20 відсотків", – повідомив Denník N. Перемоги України бажають 43% наймолодших респондентів і лише 27% респондентів найстаршої вікової групи.

Нагадаємо, швидкий вступ України до Європейського Союзу має найнижчу підтримку в Чехії серед чотирьох країн Вишеградської групи (Чеська Республіка, Угорщина, Польща та Словаччина).

Інше опитування показало, що половина жителів Угорщини проти, аби ЄС надавав Україні будь-яку допомогу.