В США объяснили, какие еще системы ПВО они предоставят Украине

Соединенные штаты Америки, Нидерланды, Германия, Италия и Румыния сделали в Вашингтоне совместное заявление о поставках Украине систем ПВО.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Пять государств-партнеров Украины объявили об усилении украинской интегрированной системы ПВО для защиты от "продолжающейся агрессии России, включающей целенаправленные нападения на украинские города, гражданскую и критически важную инфраструктуру".

Как рассказывала ЕвроПравда, объявление о предоставлении систем ПВО сделал президент Байден, открывая саммит НАТО.

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Совместное заявление детализирует эту поставку. В частности, речь идет о том, что США, Румыния и Германия предоставляют "дополнительные батареи Патриот", Италия – систему SAMP-T, а "Нидерланды и другие партнеры" совместно предоставляют компоненты системы Patriot, "для обеспечения работы (еще одной) дополнительной батареи".

"Кроме того, в ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине десятки систем тактической противовоздушной обороны, включая системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard. Эти системы еще больше усилят противовоздушную оборону Украины", – говорится в совместном заявлении.

Кроме 5 названных государств, в поставках примут участие также другие члены Альянса, в том числе Канада, Норвегия, Испания, Великобритания. Дополнительно подчеркивается готовность обеспечить Украину "сотнями дополнительных перехватчиков для систем ПВО в течение следующего года".

Стоит заметить, что 4 из 5 "новых" систем ПВО уже были объявлены ранее, а одна из них, немецкая, уже поставлена на дежурство ВСУ. Однако обещанная США дополнительная система действительно является новой поставкой. ранее в США анонсировали "очень положительный ответ" на просьбу Украины о семь Patriot во время саммита НАТО.

Также на днях Германия отчиталась об отправке Украине боеприпасов к Patriot.