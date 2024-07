"Укроборонпром" відкрив перше іноземне представництво у США

Акціонерне товариство "Укроборонпром" відкрило перше іноземне представництво – воно працюватиме у Вашингтоні.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, пише "Європейська правда".

Відкриття відбулось на полях саміту НАТО, який проходить у столиці США.

"Ми відкрили перше закордонне представництво "Укроборонпрому"– у Вашингтоні, США. Його основним завданням є просування спільних українсько-американських оборонних проєктів та посилення нашої інтеграції в оборонно-промислову базу НАТО", – повідомив Камишін.

On the sidelines of the #NATOSummit we opened the first foreign office of @ukroboronprom – in Washington, USA. Its main task is to promote joint US-Ukrainian defense projects and enhance our integration into NATO's defense industrial base. pic.twitter.com/3fGoPJrwH6