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"Укроборонпром" відкрив перше іноземне представництво у США

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Новини — Середа, 10 липня 2024, 07:39 — Христина Бондарєва

Акціонерне товариство "Укроборонпром" відкрило перше іноземне представництво – воно працюватиме у Вашингтоні. 

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, пише "Європейська правда".

Відкриття відбулось на полях саміту НАТО, який проходить у столиці США.

"Ми відкрили перше закордонне представництво "Укроборонпрому"– у Вашингтоні, США. Його основним завданням є просування спільних українсько-американських оборонних проєктів та посилення нашої інтеграції в оборонно-промислову базу НАТО", – повідомив Камишін.

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Відкриття офісу у Вашингтоні наближає українську промисловість до оборонної промисловості США та допомагає Україні інтегруватися в структуру оборонної промисловості НАТО, додав Камишін.

Як розповідала "Європейська правда", у ніч на середу президент США оголосив про надання Україні нових систем Patriot, однак виявилося, що не всі оголошені постачання є новими. 

Згодом у Білому домі пояснили, які ще системи ППО вони нададуть Україні.

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США Зброя ЗСУ Саміт НАТО
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