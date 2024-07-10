"Укроборонпром" відкрив перше іноземне представництво у США
Новини — Середа, 10 липня 2024, 07:39 —
Акціонерне товариство "Укроборонпром" відкрило перше іноземне представництво – воно працюватиме у Вашингтоні.
Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, пише "Європейська правда".
Відкриття відбулось на полях саміту НАТО, який проходить у столиці США.
"Ми відкрили перше закордонне представництво "Укроборонпрому"– у Вашингтоні, США. Його основним завданням є просування спільних українсько-американських оборонних проєктів та посилення нашої інтеграції в оборонно-промислову базу НАТО", – повідомив Камишін.
On the sidelines of the #NATOSummit we opened the first foreign office of @ukroboronprom – in Washington, USA. Its main task is to promote joint US-Ukrainian defense projects and enhance our integration into NATO's defense industrial base. pic.twitter.com/3fGoPJrwH6– Alexander Kamyshin (@AKamyshin) July 9, 2024
Відкриття офісу у Вашингтоні наближає українську промисловість до оборонної промисловості США та допомагає Україні інтегруватися в структуру оборонної промисловості НАТО, додав Камишін.
Як розповідала "Європейська правда", у ніч на середу президент США оголосив про надання Україні нових систем Patriot, однак виявилося, що не всі оголошені постачання є новими.
Згодом у Білому домі пояснили, які ще системи ППО вони нададуть Україні.