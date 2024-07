"Укроборонпром" открыл первое иностранное представительство в США

Акционерное общество "Укроборонпром" открыло первое иностранное представительство – оно будет работать в Вашингтоне.

Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет "Европейская правда".

Открытие состоялось на полях саммита НАТО, который проходит в столице США.

"Мы открыли первое зарубежное представительство "Укроборонпрома" – в Вашингтоне, США. Его основной задачей является продвижение совместных украинско-американских оборонных проектов и усиление нашей интеграции в оборонно-промышленную базу НАТО", – сообщил Камышин.

Реклама:

On the sidelines of the #NATOSummit we opened the first foreign office of @ukroboronprom – in Washington, USA. Its main task is to promote joint US-Ukrainian defense projects and enhance our integration into NATO's defense industrial base. pic.twitter.com/3fGoPJrwH6