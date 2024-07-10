Укр Рус Eng

"Укроборонпром" открыл первое иностранное представительство в США

фото
Новости — Среда, 10 июля 2024, 07:39 — Кристина Бондарева

Акционерное общество "Укроборонпром" открыло первое иностранное представительство – оно будет работать в Вашингтоне.

Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет "Европейская правда".

Открытие состоялось на полях саммита НАТО, который проходит в столице США.

"Мы открыли первое зарубежное представительство "Укроборонпрома" – в Вашингтоне, США. Его основной задачей является продвижение совместных украинско-американских оборонных проектов и усиление нашей интеграции в оборонно-промышленную базу НАТО", – сообщил Камышин.

Реклама:

Открытие офиса в Вашингтоне приближает украинскую промышленность к оборонной промышленности США и помогает Украине интегрироваться в структуру оборонной промышленности НАТО, добавил Камышин.

Как рассказывала "Европейская правда", в ночь на среду президент США объявил о предоставлении Украине новых систем Patriot, однако оказалось, что не все объявленные поставки являются новыми.

Впоследствии в Белом доме объяснили, какие еще системы ПВО они предоставят Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Оружие ВСУ Саммит НАТО
Реклама: