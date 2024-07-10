"Укроборонпром" открыл первое иностранное представительство в США
Новости — Среда, 10 июля 2024, 07:39 —
Акционерное общество "Укроборонпром" открыло первое иностранное представительство – оно будет работать в Вашингтоне.
Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет "Европейская правда".
Открытие состоялось на полях саммита НАТО, который проходит в столице США.
"Мы открыли первое зарубежное представительство "Укроборонпрома" – в Вашингтоне, США. Его основной задачей является продвижение совместных украинско-американских оборонных проектов и усиление нашей интеграции в оборонно-промышленную базу НАТО", – сообщил Камышин.
On the sidelines of the #NATOSummit we opened the first foreign office of @ukroboronprom – in Washington, USA. Its main task is to promote joint US-Ukrainian defense projects and enhance our integration into NATO's defense industrial base. pic.twitter.com/3fGoPJrwH6– Alexander Kamyshin (@AKamyshin) July 9, 2024
Открытие офиса в Вашингтоне приближает украинскую промышленность к оборонной промышленности США и помогает Украине интегрироваться в структуру оборонной промышленности НАТО, добавил Камышин.
Как рассказывала "Европейская правда", в ночь на среду президент США объявил о предоставлении Украине новых систем Patriot, однако оказалось, что не все объявленные поставки являются новыми.
Впоследствии в Белом доме объяснили, какие еще системы ПВО они предоставят Украине.