"Укроборонпром" открыл первое иностранное представительство в США

Акционерное общество "Укроборонпром" открыло первое иностранное представительство – оно будет работать в Вашингтоне.

Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет "Европейская правда".

Открытие состоялось на полях саммита НАТО, который проходит в столице США.

"Мы открыли первое зарубежное представительство "Укроборонпрома" – в Вашингтоне, США. Его основной задачей является продвижение совместных украинско-американских оборонных проектов и усиление нашей интеграции в оборонно-промышленную базу НАТО", – сообщил Камышин.

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On the sidelines of the #NATOSummit we opened the first foreign office of @ukroboronprom – in Washington, USA. Its main task is to promote joint US-Ukrainian defense projects and enhance our integration into NATO's defense industrial base. pic.twitter.com/3fGoPJrwH6 – Alexander Kamyshin (@AKamyshin) July 9, 2024

Открытие офиса в Вашингтоне приближает украинскую промышленность к оборонной промышленности США и помогает Украине интегрироваться в структуру оборонной промышленности НАТО, добавил Камышин.

Как рассказывала "Европейская правда", в ночь на среду президент США объявил о предоставлении Украине новых систем Patriot, однако оказалось, что не все объявленные поставки являются новыми.

Впоследствии в Белом доме объяснили, какие еще системы ПВО они предоставят Украине.