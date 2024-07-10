Прем’єр Норвегії: Запрошення України в НАТО не буде, але інше вказуватиме на членство

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре не очікує запрошення України в НАТО на цьому саміті, але все інше вказуватиме на це майбутнє.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив перед засіданням Євроатлантичної ради у Вашингтоні.

Він пригадав, що про майбутнє України в НАТО говорять ще з 2008 року.

"Ми маємо тривалу підтримку України протягом цих двох драматичних років, тому шлях, якого шукає Україна, щоб стати частиною євроатлантичної спільноти буде записаний у наших текстах", – сказав Стьоре.

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"Я не думаю, що буде неодмінно запрошення саміту НАТО цього року, але всі інші фактори вказуватимуть на це майбутнє", – заявив прем’єр Норвегії.

Як повідомлялося, останній проєкт підсумкової декларації саміту Північноатлантичного альянсу містить положення про "незворотний" шлях України до НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед цим заявив, що прийняття нових членів в Альянс вимагає консенсусу, але кроки, які робляться зараз, дозволять спростити членство України, коли настане відповідний час.

На думку голови польського МЗС Радослава Сікорського, Україна може бути не повністю задоволена результатами саміту НАТО, що розпочався у столиці США.

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