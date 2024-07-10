Премьер Норвегии: Приглашения Украины в НАТО не будет, но остальное будет указывать на членство

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре не ожидает приглашения Украины в НАТО на этом саммите, но все остальное будет указывать на это будущее.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил перед заседанием Евроатлантического совета в Вашингтоне.

Он вспомнил, что о будущем Украины в НАТО говорят еще с 2008 года.

"Мы имеем длительную поддержку Украины в течение этих двух драматических лет, поэтому путь, который ищет Украина, чтобы стать частью евроатлантического сообщества будет записан в наших текстах", – сказал Стьоре.

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"Я не думаю, что будет непременно приглашение саммита НАТО в этом году, но все другие факторы будут указывать на это будущее", – заявил премьер Норвегии.

Как сообщалось, последний проект итоговой декларации саммита Североатлантического альянса содержит положение о "необратимом" пути Украины в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед этим заявил, что принятие новых членов в Альянс требует консенсуса, но шаги, которые делаются сейчас, позволят упростить членство Украины, когда наступит подходящее время.

По мнению главы польского МИД Радослава Сикорского, Украина может быть не полностью удовлетворена результатами саммита НАТО, который начался в столице США.

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