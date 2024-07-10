AP: США демонтують пірс для доставки допомоги в Газу

Пірс, побудований для доставки гуманітарної допомоги в сектор Гази, буде використовуватися протягом найближчих днів, перш ніж США його демонтують.

Як пише "Європейська правда", про це AP на умовах анонімності повідомили кілька американських посадовців.

Це згорне проєкт Пентагону, якому вже давно перешкоджає погана погода, нестабільність у сфері безпеки та труднощі з доставкою продовольства до рук голодуючих палестинців.

ООН попереджає, що без нових поставок палива в тих небагатьох пекарнях Гази, що залишилися, вистачить лише на один-два дні роботи.

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За оцінками ООН, неможливість доставити допомогу в Газу через ізраїльські обстріли призвела до "катастрофічного" рівня голоду, особливо серед дітей Гази.

Раніше Пентагон через погодні умови тимчасово демонтував пірс, побудований для доставки гуманітарної допомоги в сектор Гази.

Пірс вартістю 230 мільйонів доларів, який США позиціонували як тимчасове вирішення проблеми доставки гуманітарної допомоги в Газу, запрацював 17 травня. Однак вже наприкінці травня його тимчасово прибрали після того, як частина конструкції відламалася.

Про відновлення роботи пірсу знову оголосили 21 червня. Раніше за його допомогою в Газу доставили понад 8600 тонн продовольства.