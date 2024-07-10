AP: США демонтируют пирс для доставки помощи в Газу

Пирс, построенный для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, будет использоваться в течение ближайших дней, прежде чем США его демонтируют.

Как пишет "Европейская правда", об этом AP на условиях анонимности сообщили несколько американских чиновников.

Это свернет проект Пентагона, которому уже давно препятствует плохая погода, нестабильность в сфере безопасности и трудности с доставкой продовольствия в руки голодающих палестинцев.

ООН предупреждает, что без новых поставок топлива в тех немногих оставшихся пекарнях Газы хватит лишь на один-два дня работы.

Реклама:

По оценкам ООН, невозможность доставить помощь в Газу из-за израильских обстрелов привела к "катастрофическому" уровню голода, особенно среди детей Газы.

Ранее Пентагон из-за погодных условий временно демонтировал пирс, построенный для доставки гуманитарной помощи в сектор Газы.

Пирс стоимостью 230 миллионов долларов, который США позиционировали как временное решение проблемы доставки гуманитарной помощи в Газу, заработал 17 мая. Однако уже в конце мая его временно убрали после того, как часть конструкции отломилась.

О возобновлении работы пирса снова объявили 21 июня. Ранее с его помощью в Газу доставили более 8600 тонн продовольствия.