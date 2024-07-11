У Британії впіймали ймовірного вбивцю родини коментатора ВВС, яких застрелили з арбалета
Британська поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві родини спортивного коментатора ВВС – його дружину і дорослих доньок знайшли вдома вбитими з арбалета.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Наприкінці дня у середу поліція повідомила, що 26-річного підозрюваного Кайла Кліффорда знайшли у північній частині Лондона, він мав певні поранення і отримував медичну допомогу. Під час затримання поліція не застосовувала зброю.
"Підозрюваного знайдено і на даний час у зв’язку з розслідуванням більше нікого не шукають", – повідомив детектив-інспектор місцевого відділення кримінальної поліції.
Також у поліції сказали, що вважають, що Кліффорд і убиті були знайомі.
Нагадаємо, поліція Великої Британії оголосила в загальнонаціональний розшук підозрюваного у вбивстві трьох жінок з арбалета ввечері 9 липня.
У ВВС повідомили, що 61-річна вбита жінка – Керол Гант, дружина їхнього коментатора з кінних перегонів Джона Ганта, а 25-річна і 28-річні жінки – їхні дочки.
У Сербії наприкінці червня скоїли напад з арбалетом на поліцейського біля посольства Ізраїлю в Белграді, після того затримали двох осіб.