У Британії впіймали ймовірного вбивцю родини коментатора ВВС, яких застрелили з арбалета

Британська поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві родини спортивного коментатора ВВС – його дружину і дорослих доньок знайшли вдома вбитими з арбалета.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Наприкінці дня у середу поліція повідомила, що 26-річного підозрюваного Кайла Кліффорда знайшли у північній частині Лондона, він мав певні поранення і отримував медичну допомогу. Під час затримання поліція не застосовувала зброю.

"Підозрюваного знайдено і на даний час у зв’язку з розслідуванням більше нікого не шукають", – повідомив детектив-інспектор місцевого відділення кримінальної поліції.

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Також у поліції сказали, що вважають, що Кліффорд і убиті були знайомі.

Нагадаємо, поліція Великої Британії оголосила в загальнонаціональний розшук підозрюваного у вбивстві трьох жінок з арбалета ввечері 9 липня.

У ВВС повідомили, що 61-річна вбита жінка – Керол Гант, дружина їхнього коментатора з кінних перегонів Джона Ганта, а 25-річна і 28-річні жінки – їхні дочки.

У Сербії наприкінці червня скоїли напад з арбалетом на поліцейського біля посольства Ізраїлю в Белграді, після того затримали двох осіб.



