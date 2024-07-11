В Британии поймали предполагаемого убийцу семьи комментатора ВВС, застреленных из арбалета

Британская полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве семьи спортивного комментатора ВВС – его жену и взрослых дочерей нашли дома убитыми из арбалета.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В конце дня в среду полиция сообщила, что 26-летнего подозреваемого Кайла Клиффорда нашли в северной части Лондона, он получил ранения и ему оказывали медицинскую помощь. Во время задержания полиция не применяла оружие.

"Подозреваемый найден и в настоящее время в связи с расследованием больше никого не ищут", – сообщил детектив-инспектор местного отделения криминальной полиции.

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Также в полиции сказали, что считают, что Клиффорд и убитые были знакомы.

Напомним, полиция Великобритании объявила в общенациональный розыск подозреваемого в убийстве трех женщин из арбалета вечером 9 июля.

В ВВС сообщили, что 61-летняя убитая женщина – Кэрол Хант, жена их комментатора по конным гонкам Джона Ханта, а 25-летняя и 28-летние женщины – их дочери.

В Сербии в конце июня совершили нападение с арбалетом на полицейского возле посольства Израиля в Белграде, после того задержали двух человек.

