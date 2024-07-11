Суд ЕС: В Австрии тоже запрещено отстреливать волков

Суд Европейского Союза встал на сторону группы австрийских зоозащитных и экологических организаций, которые оспаривали решение властей нескольких регионов страны начать отстрел волков из-за нападений на домашний скот.

Об этом говорится в решении суда, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Активисты подали в суд на власти Тироля. Они в прошлом году временно разрешили убийство волка, который якобы загрыз около 20 овец на альпийских пастбищах – это несмотря на то, что волки имеют защищенный статус в ЕС.

Региональный административный суд Тироля обратился в Суд ЕС для толкования директивы относительно статуса волков. Суд подтвердил, что фактов, которые бы подорвали защищенный статус волков в Австрии, тирольская власть не предоставила.

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"Отступление от этого запрета (охоты на волков. – Ред.) для предотвращения экономического ущерба может быть предоставлено только в том случае, если популяция волков имеет благоприятный природоохранный статус, чего нельзя сказать об Австрии", – говорится в решении Суда ЕС.

Там отмечается, что австрийские власти сами признали неудовлетворительный статус этих животных в стране. По оценкам, по состоянию на 2022 год в Австрии насчитывалось около 80 особей волков. В то же время с прошлого года, когда запрет ослабили, было убито двадцать животных.

На уровне ЕС охотничьи и фермерские ассоциации призвали Брюссель изменить охранный статус волков, чтобы получить возможность отстреливать больше животных, утверждая, что фермеры находятся "под огромным давлением" и стремятся защитить свой скот.

В конце прошлого года Европейская комиссия объявила о намерении изменить статус волков со "строго защищенного" на "защищенный", что в будущем сделает возможной охоту на этих животных.