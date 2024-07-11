Голова МЗС Угорщини: Треба зупинити війну, інакше "Україна буде знищена"

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто вкотре проадвокатував "мирну місію" свого боса Віктора Орбана, стверджуючи, що без припинення війни в Україні вона "буде знищена".

Про таке Сійярто розповів в інтерв’ю телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

Очільник зовнішньополітичного відомства Угорщини виправдав "мирні вояжі" Орбана тим, що війну в Україні потрібно "зупинити".

"Стратегія, якої дотримувались ЄС і НАТО в останні два з половиною роки, просто не принесла жодних результатів. Бо ситуація погіршується. Ви бачите жорстокі атаки, ризик ескалації, жорстокість на полі бою. І гадаю, далі буде тільки гірше", – констатував Сійярто.

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"Тож якщо ви не можете зупинити війну, то тисячі, десятки тисяч людей загинуть, а Україна буде знищена. Ми повинні це зупинити", – додав він.

На питання, чи не означає така "зупинка" фактичне порушення територіальної цілісності України – оскільки Росія просто легітимізує контроль над окупованою українською територією, – Сійярто відповів так:

"Я з цим не погоджуюсь, бо територіальна цілісність – це принцип, якого мають дотримуватись усі. Але що ми бачили за останні два з половиною роки, то це те, що цей конфлікт не може бути вирішений на полі бою".

Президент Володимир Зеленський раніше заяви, що не вважає, що Орбан може бути посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією.

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечить договорам ЄС. За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії.

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