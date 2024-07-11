Глава МИД Венгрии: Надо остановить войну, иначе "Украина будет уничтожена"
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в очередной раз проадвокатировал "мирную миссию" своего босса Виктора Орбана, утверждая, что без прекращения войны в Украине она "будет уничтожена".
Об этом Сийярто рассказал в интервью телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".
Глава внешнеполитического ведомства Венгрии оправдал "мирные вояжи" Орбана тем, что войну в Украине нужно "остановить".
"Стратегия, которой придерживались ЕС и НАТО в последние два с половиной года, просто не принесла никаких результатов. Потому что ситуация ухудшается. Вы видите жестокие атаки, риск эскалации, жестокость на поле боя. И думаю, дальше будет только хуже", – констатировал Сийярто.
"Поэтому если вы не можете остановить войну, то тысячи, десятки тысяч людей погибнут, а Украина будет уничтожена. Мы должны это остановить", – добавил он.
На вопрос, не означает ли такая "остановка" фактическое нарушение территориальной целостности Украины – поскольку Россия просто легитимизирует контроль над оккупированной украинской территорией, – Сийярто ответил да:
"Я с этим не согласен, потому что территориальная целостность – это принцип, которого должны придерживаться все. Но что мы видели за последние два с половиной года, то это то, что этот конфликт не может быть решен на поле боя".
Президент Владимир Зеленский ранее заявления, что не считает, что Орбан может быть посредником в мирном урегулировании между Украиной и Россией.
Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС. По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита в Россию.
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