Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в очередной раз проадвокатировал "мирную миссию" своего босса Виктора Орбана, утверждая, что без прекращения войны в Украине она "будет уничтожена".

Об этом Сийярто рассказал в интервью телеканалу CNN, сообщает "Европейская правда".

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии оправдал "мирные вояжи" Орбана тем, что войну в Украине нужно "остановить".

"Стратегия, которой придерживались ЕС и НАТО в последние два с половиной года, просто не принесла никаких результатов. Потому что ситуация ухудшается. Вы видите жестокие атаки, риск эскалации, жестокость на поле боя. И думаю, дальше будет только хуже", – констатировал Сийярто.

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"Поэтому если вы не можете остановить войну, то тысячи, десятки тысяч людей погибнут, а Украина будет уничтожена. Мы должны это остановить", – добавил он.

На вопрос, не означает ли такая "остановка" фактическое нарушение территориальной целостности Украины – поскольку Россия просто легитимизирует контроль над оккупированной украинской территорией, – Сийярто ответил да:

"Я с этим не согласен, потому что территориальная целостность – это принцип, которого должны придерживаться все. Но что мы видели за последние два с половиной года, то это то, что этот конфликт не может быть решен на поле боя".

Президент Владимир Зеленский ранее заявления, что не считает, что Орбан может быть посредником в мирном урегулировании между Украиной и Россией.

Юридическая служба Евросоюза ранее установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС. По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита в Россию.

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