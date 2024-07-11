У німецькій опозиції готові повертати в Україну військовозобов’язаних українців

Лідер німецького Християнсько-соціального союзу, що входить в головний опозиційний блок ХСС/ХДС, Марку Зьодер заявив, що якщо при владі буде уряд його політсили, то він готовий відправляти українців до України для військової служби.

Про це він сказав в інтерв'ю Münchner Merkur, пише "Європейська правда".

За словами Зьодера, потенційний уряд ХДС/ХСС зробить це, "якщо про це попросить Україна".



Зьодер також сказав, що хоче покласти край автоматичному отриманню українцями соціальних пільг. "Ми були налаштовані скептично з самого початку", – сказав він в інтерв'ю.

Також він зазначив, що Україна не може стати членом НАТО, поки триває війна, оскільки "запропонувати членство зараз, посеред війни, означало б, що НАТО буде зобов'язане надавати допомогу з цього моменту. Це зробило б нас стороною війни".

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Нагадаємо, на пресконференції з Дональдом Туском у Варшаві Володимир Зеленський оголосив, що безпекова угода з Польщею включає створення Українського легіону, до якого зможуть добровільно долучатися і проходити вишкіл українці за кордоном.

Згодом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні.