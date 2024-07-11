В немецкой оппозиции готовы возвращать в Украину военнообязанных украинцев

Лидер немецкого Христианско-социального союза, входящего в главный оппозиционный блок ХСС/ХДС, Марку Зёдер заявил, что если у власти будет правительство его политсилы, то он готов отправлять украинцев в Украину для военной службы.

Об этом он сказал в интервью Münchner Merkur, пишет "Европейская правда".

По словам Зедера, потенциальное правительство ХДС/ХСС сделает это, "если об этом попросит Украина".



Зедер также сказал, что хочет положить конец автоматическому получению украинцами социальных льгот. "Мы были настроены скептически с самого начала", – сказал он в интервью.

Также он отметил, что Украина не может стать членом НАТО, пока идет война, поскольку "предложить членство сейчас, посреди войны, означало бы, что НАТО будет обязано оказывать помощь с этого момента. Это сделало бы нас стороной войны".

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Напомним, на пресс-конференции с Дональдом Туском в Варшаве Владимир Зеленский объявил, что соглашение по безопасности с Польшей включает создание Украинского легиона, к которому смогут добровольно присоединяться и проходить обучение украинцы за рубежом.

Впоследствии министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что несколько тысяч человек уже зарегистрировались для участия в Украинском легионе.