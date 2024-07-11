Кулеба обговорив з головою МЗС Іспанії поставки ППО і Саміт миру

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з іспанським візаві Хосе Мануелем Альбаресом на полях саміту НАТО у Вашингтоні в четвер, 11 липня.

Про це він повідомив у X (Twitter), пише "Європейська правда".

За словами Кулеби, з головою МЗС Іспанії він обговорив подальший розвиток "формули миру" для підготовки до другого Саміту миру.

"Також обговорили наступні кроки щодо надання Україні нових систем протиповітряної оборони. Кожна додаткова система протиповітряної оборони – це врятовані цивільні та діти в Україні", – підкреслив він.

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Міністр подякував Іспанії за непохитну підтримку та "всі кроки, які були зроблені для зміцнення обороноздатності України".

У травні Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості з Іспанією про посилення протиповітряної оборони, але не розкрив деталей.

Відомо, що Київ отримав іспанські ракети-перехоплювачі до системи Patriot, але не саму систему.

Як повідомлялось, під час відкриття саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про постачання Україні п'яти систем ППО, зокрема Patriot.

Деталі у статті: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.